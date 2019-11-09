نظمت مديرية أوقاف البحرالأحمر، مساء اليوم، احتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، بحضور العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ جمال فتحى عواد وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ رفعت ثابت المستشار الديني للمحافظة، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية عقب صلاة العشاء، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة الشيخ جمال عواد، التى تحدث فيها عن أهمية احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، لاستحضار الذكرى العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء رحمة للعالمين، داعيًا الجميع إلى إتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهجه في العمل على نشر تعاليم الإسلام السمحة، والرحمة وحسن الحوار.

وألقى الشيخ رفعت ثابت المستشار الدينى للمحافظة، كلمة تحدث فيها عن أخلاق الرسول ورسالته، التي بعث بها هاديا للعالمين، وداعيا إلى المحبة والسلام، مؤكدًا على ضرورة التحلي بأخلاق وصفات الرسول الكريم، كما تحدث عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيفية الإحتفال بتلك المناسبة، وتأثير ذلك على المجتمع.