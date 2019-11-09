قال محمد إبراهيم، ابن عمة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إنه علِم بوفاته من مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، موضحًا: "بناخد كل أخبارنا منها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E"، أنه صُدم عندما علِم بخبر وفاة الفنان الراحل، لافتًا إلى أنه شكّ في كونه شائعة: "كان خبرًا مؤلمًا، وفكرت كثيرًا في كيفية إثبات القرابة والتحرك في مثل هذا الموقف، وكان يجب إظهار وثيقة تدل على أنني قريبه، وكانت معادلة صعبة للغاية، والعائلة تنتمي إلى محافظة الشرقية، لذلك استغرق التحرك بعض الوقت وهو أمر طبيعي".

وتابع: "تألمنا من عبارة لم نجد قريبًا لأحمد زكي، لأننا متواجدون طوال الوقت، وطول الوقت خالي أحمد زكي إحنا في حضنه وهو في حضننا، وكنا موجودين في جنازة الراحل أحمد زكي واخدنا عزاه".

وواصل: "هيثم أخونا وحتة مننا ومتألمين جدًا، هو شخص مشهور والوصول له مش بالسهولة اللي الناس كانت متخيلاه، وكل حلقات الوصل بيننا وبينه توفاها الله".