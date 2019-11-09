عمرو أديب: مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة.. و"الأسعار بتنزل"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأسعار في مصر تنخفض، لافتًا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن انخفاض معدل التضخم خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "الأسعار تقل، ومن الطبيعي أن تقل الفائدة على الإقراض خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "نحن نتحدث عن أسعار تتراجع ولو مش حاسس، يبقى مبتزيدش، الدنيا مش حلاوة سمسمية، ومش قشطة، الدنيا صعبة ولسه في مشاكل، ولكن الأمور تتحسن".

ولفت، إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز حدود الـ45 مليار دولار، بسبب زيادة الدخل القومي من الغاز الطبيعي، وقطاع السياحة، وقناة السويس، بالإضافة إلى زيادة التصدير وتقليل الاستيراد.

وواصل: "مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك عملة وطنية تزيد أمام الدولار، ودون تطبيل فإن أرقام الاقتصاد المصري جيدة".

وأعلنت وكالة "بلومبرج"، أن التضخم السنوي في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات، مضيفة أن أخر أدنى معدل جرى تسجيله كان في سبتمبر 2010.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر انخفض إلى 3.1% في أكتوبر من 4.8% في سبتمبر.

ورأت "بلومبرج"، أن تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي كان السبب وراء نسبة التضخم الحالية.