بعد مرور 24 ساعة من واقعة طعن عامل نظافة على يد أحد النباشين، تعرض اليوم عامل نظافة آخر، بذات الشركة المسؤولة عن جمع القمامة بمحافظة الإسكندرية، للإصابة بجرح قطعي من أحد أصحاب المحال التجارية، أثناء قيامه بكنس الأتربة بشارع 30 القاهرة، بمنطقة سيدي بشر، شرقًا.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود بلاغ من مستشفى شرق المدينة، يفيد بوصول عامل نظافة يدعى "محمد سعد إبراهيم"، 38 عامًا، مقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصابا بجرح قطعي بيده اليمني.

وبسؤال العامل المصاب، تبين أنه أثناء قيامه بكنس الأتربة بشارع 30 القاهرة، بمنطقة سيدي بشر، شرقًا، حاول أحد أصحاب المحال التجارية اعتراضه ومنعه من استكمال أعمال الكنس بداعي انتشار غبار الأتربة.

وأضاف في التحقيقات، أنه استكمل أداء عملة المكلف به دون توقف، موضحًا بأن صاحب المحل اعتدى عليه بسلاح أبيض "كتر" ، محدثًا إصابة بجرح قطعي بيده اليمنى.

أخطرت النيابة العامة، وحرر المحضر رقم 13921 لسنة 2019 جنح المنتزه أول، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه، قال أحمد شحاتة، مساعد رئيس قطاع النظافة الحضارية بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، إن عمال النظافة يتعرضون بصفة يومية لحملة اعتداءات ممنهجة وتحديدًا من فئة النباشين، موضحًا أن اليوم كانت الواقعة مختلفة بتعدي أحد أصحاب المحال على عامل النظافة أثناء تأدية عملة.

وأضاف "شحاتة"، لـ"الوطن"، أن عمال الشركة أصيبوا بالذعر بعد إصابة 2 من زملائهم بجروح قطعية على مدار الـ24 ساعة الماضية، مؤكداً أن هذا الوضع سوف يكون له أثر سلبي على أداء العمل ومنظومة النظافة بالكامل في محافظة الإسكندرية.

وتابع: يجب على جميع الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لحماية هؤلاء العمال البسطاء من المخاطر الذين يتعرضون إليها يوميًا بالطريق العام أثناء تأدية أعمالهم.