"فجر الشرق 1": قوات مصر وباكستان والأردن تطهر بؤرة إرهابية مسلحة

اختتمت فعاليات التدريب المشترك "فجر الشرق 1" والذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية، وعدة دول بصفة مراقب، والذي استمر خلال الأسبوعين الماضيين على الأراضي الباكستانية.

وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بيان عملي لاقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية حيث عملت القوات المشاركة على حصار وتأمين المباني الحيوية ودفع مجموعات القتال الرئيسية للقضاء على المجموعات الإرهابية المتمركزة بالبؤرة، بالإضافة إلى تنفيذ الإخلاء الطبي للعناصر المصابة بواسطة طائرات الهليكوبتر، وعكس البيان المستوى المتميز للعناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية.

كما تضمن التدريب، تنفيذ عناصر من قوات المظلات المصرية والباكستانية والأردنية قفزة صداقة جرى خلالها استعراض أعلام الدول المشاركة بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ الإبرار الجوي السريع للمجموعات القتالية من طائرات الهليكوبتر.

وفي نهاية المرحلة الختامية، ألقى الفريق نديم زكي مانج قائد الفيلق الأول الباكستاني، كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالقوات المصرية والأردنية المشاركة في التدريب، مؤكّدًا أنَّ التغلب على تهديدات الإرهاب المنتشرة في مختلف أنحاء العالم يأتي من خلال التعاون العسكرى بين جميع الدول، معربًا عن رغبة الجانب الباكستاني مشاركة جميع الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة.

كما عبّر الجانب المصري عن أهمية التدريب في تبادل الخبرات القتالية، وذلك في ضوء العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدان الثلاثة، موضحًا أنَّ التدريب أظهر ما وصلت إليه القوات المشاركة من مستوى راقي في كل مرحلة بدءا من مرحلة التخطيط والتنسيق وحتى مرحلة التنفيذ.

حضر المرحلة الختامية عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة المصرية والباكستانية والأردنية والملحق العسكري المصري والملحق العسكري الأردني.