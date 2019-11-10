قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة أن حجوزات الكريسماس سترفع نسب الأشغال بغالبية المدن السياحية المصرية إلى ما يقرب الـ 100%.

وأضاف فاروق لـ"الوطن" :"هناك إقبال كبير من السياح الأجانب على قضاء الكريسماس بمصر، حيث أن فنادق الأقصر وأسون ستكون كاملة العدد خلال تلك الفترة فيما بلغت نسب الحجوزات بالغردقة لأكثر من 90%" .

وأشار رئيس لجنة السياحة، إلي أن أعياد الكريسماس التى تبدأ خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل شهدت هذا العام زيادة كبيرة فى أرقام الحجوزات بغالبية المدن السياحية المصرية بالمقارنة بالعام الماضي.