أعلنت يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم، إعادة النظر في العقود الخاصة بشركات النظافة المقصرة وغير الجادة، في إنهاء ما تتكلف به من أعمال، مشيرة إلى إمكانية فسخ التعاقدات مع هذه الشركات.

وأكدت نائب المحافظ، أنه سيتم التحقيق مع شركات النظافة، في حالة التقصير في الأعمال المكلفين بها، وفسخ العقود مع هذه الشركات، والتعاقد مع شركات أخرى.

وأكدت "عطية"، على شركة "هيبكا"، المسؤلة عن ملف النظافة بالبحرالأحمر، بضرورة التشديد على مشرفيها، وزيادة عدد الصناديق الخاصة بالقمامة، وذلك طبقا للكثافة السكانية لكل منطقة داخل نطاق كل مدينة، حتى لا يتم تراكم القمامة وترك المخلفات خارج الصناديق.

وشددت على ضرورة تقسيم كل مدينة إلى مناطق وقطاعات لأعمال النظافة بها، حتى يتم الانتهاء من رفع كافة تراكمات القمامة بالمدن، مشيرة إلى أنها ستقوم بالمرور على هذه المناطق بمعرفتها بمختلف المدن، للتأكد من سير العمل كما يجب.

وطالبت نائب محافظ البحر الأحمر، مسؤولي شركة النظافة في الغردقة، بالاهتمام بنظافة الشوارع الجانبية، وعدم اقتصار عمليات النظافة على الشوارع الرئيسية، لافتة إلى أن النظافة عنوان أساسي للتحضر وتقدم أي بلد، كما أن لها تأثيرًا مباشرًا على حركة المرور وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم، بديوان عام المحافظة، لتطوير العشوائيات، ودراسة الموقف التنفيذي لرفع تراكمات مخلفات القمامة بمختلف مدن المحافظة.