تفقد اللواء هشام شادي، سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الأحد، سير العمل بمشروع صرف صحي الطود الجديدة، جنوب المحافظة.

ويشتمل المشروع على شبكات فرعية وخطوط طرد ومحطات رفع ومحطة معالجة رئيسية، وهي ثمرة تعاون بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب، والشركات المنفذة للمشروع.

ورافق السكرتير العام خلال جولته، كل من اللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والعميد محمد عياد، رئيس مركز الطود، والمهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات، والمهندسة هبة ممثلة عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلين عن الشركات المنفذة للمشروع.