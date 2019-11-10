قال إيهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه بناءً على اتصال ورد إلينا من الوزارة، بشأن عنوان المسابقة، أثار حفيظة رواد التواصل الاجتماعى، تم تعديل العنوان من مسابقة المعاق المثالى، إلى مسابقة بطل التحدى.

وأضاف "بيتا": أن العنوان الأول للمسابقة، الذي أثار حفيظة رواد التواصل الاجتماعى كان واضحًا، "لأنه فى الأول والأخر هو معاق" وإن اختلفت المسميات، ولكن الوزارة كان لها رأى آخر، وتم الاتصال بمديرة العلاقات العامة بالمديرية، والتي بدورها ناقشت الأمر مع فرق المديرية فى العريش، وبناءً عليه، تم اصدار قرار بتغيير الاسم من مسابقة المعاق المثالى إلى مسابقة بطل التحدى.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة، أصدرت بيانًا لها، تعلن فيه إقامة مسابقة "المعاق المثالى" على مستوى المحافظة، فى مختلف الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية، شارحة الشروط المطلوبة وجوائز الفائزين، مما أثار اسم المعاق المثالى رواد التواصل الاجتماعى، متهمين مسؤلى المديرية انهم هم المعاقين.

وكتبت أميرة شعيشع إحدى الإذاعيات على صفحتها مستنكرة: "أنتم المعاقين"، وانتقد العديد من رواد التواصل الاسم، ما أجبر المديرية بتغييره.