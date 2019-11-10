كلاكيت تاني مرة.. بعد واقعة انتحار شاب في بث مباشر بالمنوفية وخلال 4 أشهر، تكررت الحادث، حيث تخلص شاب من حياته، صباح اليوم، شنقا في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعدما صنع الضحية مشنقة داخل غرفته بشقته في منطقة السلام.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أن أصدقاء المجني عليه شاهدوه من خلال موقع التواصل الاجتماعي وهو معلق في المشنقة عبر بث مباشر دون الحديث، وأضافت التحريات أن أسر زملاء القتيل أسرعوا لمنزله ووجدوا شقيقه الأكبر يجلس في الصالة وعندما أخبروه اقتحموا غرفة الضحية فعثروا عليه.

وبسؤال شقيق المتوفى أفاد بأنه فوجئ بأصدقاء شقيقه الذين حضروا لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على "فيس بوك"، ظهر خلاله يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم، وعقب دخوله لغرفة شقيقه فوجئ به معلقا، فنقله إلى مستشفى السلام العام إلا أنه توفي.

يشار إلى أن المتوفى معتاد تعاطى مخدر "الإستروكس"، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة.

الواقعة الأولى أواخر يوليو الماضي في المنوفية

وفي يوليو الماضي، انتحر شاب بشنق نفسه بحبل داخل منزله بقرية كفر بلمشط بمركز منوف بمحافظة المنوفية، احتجاجًا على معاملة والده له.

واستخدم الشاب المنتحر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب منشورا قال فيه إنه لجأ إلى الانتحار بسبب سوء معاملة والده له، مطالبًا أصدقائه بمسامحته.

وصوّر المنتحر لحظة الانتحار بتطبيق البث المباشر، حيث شغل أغاني وأشعل سيجارة ثم صعد على كرسي وشنق نفسه بحبل لفه حول رقبته حتى فارق الحياة.

وكان اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا يفيد بانتحار "إسلام.ح" 22 سنة، من قرية كفر بالمشط بمركز منوف، مستخدمًا فيديو بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.