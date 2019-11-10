"الوزراء": القيادة تتابع معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين

قال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، إنه جرى إنشاء المنظومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو 2017، من أجل تمكين المواطن من سرعة التواصل مع مختلف الأجهزة الحكومية، وتسريع الرد على الشكاوى، ومتابعة فحص الشكاوي واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل شكوى دون أن يتكبد المواطن مشقة متابعة الشكوى.

وأشار "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، إلى إمكانية أن يتابع المواطن شكواه من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، لافتًا إلى أنه يجري بذل جهد كبير لتقديم خدمة ترضي المواطن، خاصةً وأن المنظومة تتعامل مع عدد كبير من الشكاوى.

وتابع: "نتابع النمو بالمسارات المختلفة، على مستوى وعي المواطنين بالمنظومة والتواصل معها ومعدلات تسجيل وتلقي الشكاوى على المنظومة، وإذا لم تكن الاستجابة وفقًا للمعدل المناسب فإن ذلك سيعد قصورًا، والقيادة تتابع معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين".

وتعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي مع أكثر من 62 ألف شكوى من المواطنين.

وقالت رئاسة الوزراء، في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة جميع الشكاوى المقدمة.

من جانبه، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن نصيب قطاعات الإسكان والمرافق، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والتعليم، والبيئة، والخدمات الصحية وصل إلى 79% تقريباً من إجمالي الشكاوى.

وأضاف: "وزارة التموين كانت أعلى الوزارات استقبالاً لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وذلك بنسبة 13% من إجمالي الشكاوى المُوجهة، يليها وزارة التضامن الاجتماعى بنسبة 11%، ثم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 10%، ثم وزارة التربية والتعليم بنسبة 9%، ووزارة الصحة والسكان بنسبة 7%، ووزارة الداخلية 5%".