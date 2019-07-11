قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرار في يوليو 2017 بإنشاء منظومة إلكترونية للتيسير على المواطنين فيما يتعلق بتوصيل الشكاوى للمسئولين والتعامل معها، لافتًا إلى أن المنظومة تلقت حوالي 867 ألف شكوى ومشكلة إلكترونية في عامين.

وأضاف "الرفاعي" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن مصر تتحول إلى الشكاوى الرقمية بدلًا الشكاوى الورقية والأساليب التقليدية في التعامل مع شكاوى المواطنين.

وتابع: "نتمنى أن يثق المواطنين في المنظومة الجديدة، ولا داعي لأن يتردد المواطنون في هذا الصدد، إذ أن من خلال تلك البوابة يستطيع متابعة موقف الشكوى التي تقدم بها ومراحل فحصها، ومن ثم فإن المواطن غير مجبر على الانتقال إلى مواقع الوزارات".

وأردف، أن الوزارة وفرت خدمة الخط الساخن، الذي يتعامل مع شكاوى المواطنين ويسجلها، لافتًا إلى أن فريق العمل بالمنظومة سيطلب أي وثائق خاصة بالمشكلة، ليتثنى فحصها والتعامل معها وحلها.