قال رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق، للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن أخيه كان يتعرض لنوبات صداع، تمنعه من النوم، لافتًا إلى أن هذه المرحلة مرت سريعًا، ثم تحسن، وداوم على ممارسة الرياضة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "مكنش بيقولي إنه بياخد مكملات، كان بياخد باله من نفسه، ويروح الجيم".

وتابع، أن والدته كانت توصيه دائمًا، بأن يبقى دائمًا إلى جوار أخيه وألا يفترقا أبدًا: "إحنا الاتنين كنا شبه بعض في حاجات كتير، ولما كنا بنحب حد كنا ممكن نديله آخر اللي معانا".

وأوضح، أنه طلب من شقيقه، أن يسافر من لندن إلى القاهرة للقائه، وكان يوافق، لكن انشغاله بأعماله الفنية كان يعطل لقاءهما.