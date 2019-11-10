علق الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، على ما أثير عن الحالة النفسية السيئة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي في الأيام الأخيرة وهل الوحدة قاتلة أم لا، وقال المهدي، إن الوحدة من الممكن أن تؤدي للموت، متابعاً: "الوحدة قاتلة بلا أدنى شك، وكلمة قاتلة ليست مجازية لكنها قاتلة علميا".

وأضاف المهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، أن إحدى الدراسات الحديثة أثبتت أن الذين يعانون من وحدة لفترات طويلة تزيد عن 4 سنوات تزيد نسبة وفاتهم المبكرة بنسبة 30% وتزيد نسبة الإصابة بارتفاع ضغط القلب وجلطات القلب والسكتات الدماغية بنسبة 29%، كما يضطرب جهاز المناعة لديهم بنسبة عالية جدا، كما تزيد لديهم قابلية لالتهابات واضطراب القولون العصبي والإصابة بالاكتئاب والقلق والإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة، خصوصا إن لم يكن الشخص انطوائيا من الأساس.

وتابع أن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي تسببت عدة عوامل في التأثير بحالته، مثل وفاة جدته لأنها كانت الراعي الرئيسي والمباشر له، بسب انشغال والده الدائم، "والدته فنانة لفترة وبعدين ظروف المرض وبعدين وفاة والده ووالدته بمرض خطير، كل الذكريات المؤلمة دي في وجود الوحدة رسخت في وعية تأثير بالغ".

واستطرد أستاذ الطب النفسي: "شوفت لهيثم أحاديث أكتر من مرة وكنت خايف جدا، لأنه وهو بيتكلم كان بيبتسم لكن الابتسامة تحتها ألم شديد، وكان وحيد وسط الزحام، والناس بتبقى فاهمة إن دا فنان والناس حواليه من المعجبين والمعجبات بالآلاف لكن الزحام دا بيبقى ملوش أي قيمة وبتنتهي حياته وحيد وهيثم مكنش فيه حد جنبه".

وأشار المهدي إلى أنه قابل الفنان الراحل أحمد زكي بأحد فنادق القاهرة ووجده حزينا للغاية، موضحا أنه عاش فترة كبيرة في فنادق القاهرة حتى يجد من يتحدث إليه.

وغيَّب الموت هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وتم تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة، وأقيم العزاء بالأمس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور نجوم الفن.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.