المتبرعة بـ"كولدير" على روح هيثم أحمد زكي: "معانا 2 غيره"

قالت داليا عصام، المتبرعة بمبرد مياه "كولدير"، كصدقة جارية على روح الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية منذ أيام قليلة، إنها رغبت في أن يدعو له الناس دومًا، خاصةً، أنه لا أهل له.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "حديث المساء"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "ملهوش أم ولا أب يدعي له، فالناس هيفتكروه فترة وبعدين هينسوا، كنت عاوزة الناس كلها تدعي له، كأنهم أمه وأبوه، وعشان كده عاهدت نفسي إني هعمل الكولدير قبل يوم العزاء".

وتابعت: "نزلت على فيس بوك، والناس في المبادرة تجاوبت معايا، وبدل ما نجيب واحد بقى 2 و3، المصريين جدعان، وناس معرفهمش بعتوا لي وكانوا عاوزين يشاركوا".

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