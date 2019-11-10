دموع الجداوي وشهامة السقا وانهيار خطيبته.. 6 مشاهد في حب هيثم أحمد زكي

أقيم يوم أمس السبت، عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، داخل مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

عزاء الفنان الشاب هيثم زكي، تضمَّن العديد من المشاهد البارزة التي كان أبطالها الحاضرون لتقديم واجب العزاء، والتي نستعرض لكم أبرزها في التقرير التالي:

انهيار خطيبة هيثم أحمد زكي

دخلت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في نوبة بكاء شديدة، وذلك عقب بدء مراسم العزاء في الفقيد الراحل عن عمر 35 عامًا.

وكان هيثم زكي، أعلن خطبته على خبيرة الطاقة إنجي سلامة، في شهر يناير من العام الماضي، وكانت هي من كشف عن وفاته بعد إبلاغها الشرطة عقب عدم تلقيها ردًا من الفنان الراحل على اتصالاتها.

رامي عز الدين يستقبل العزاء في أخيه أحمد هيثم زكي

حضر رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إلى مسجد الشرطة، لاستقبال العزاء في أخيه، وذلك بعد تغيبه عن مراسم الجنازة.

وكان رامي عز الدين قد وصل مصر قادمًا من لندن، فجر أمس السبت، لحضور مراسم العزاء في أخيه.

موقف أشرف زكي.. والفنانون يشكرونه

استمر أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تقديم مواقفه المحترمة مع الفنان هيثم زكي منذ وفاته، وحتى مراسم تقديم العزاء، فبعد أن بذل "زكي" مجهودًا كبيرًا في إنهاء الإجراءات الرسمية لدفن جثمان الفنان الراحل هيثم زكي، كان واقفًا ليستقبل عزاء الحاضرين في هيثم زكي.

وحرص الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل إمام، وعمر مصطفى متولي، على استقبال واجب العزاء، في الفنان الراحل بجانب رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم زكي.

وتلقت الفنانة روجينا، كلمات الشكر والثناء من قبل زملاء الوسط الفني، بعد موقف الشهامة من زوجها الفنان أشرف زكي مع الراحل هيثم أحمد زكي، وذلك خلال مراسم العزاء.

كما حرص الفنان محمد رمضان، والذي حضر مراسم العزاء، على تقديم الشكر لأشرف زكي على موقفه مع الفنان الراحل، وذلك عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: "لا بد أن أشكر نقيبنا العزيز دكتور أشرف زكي، على وقوفه دائما في الصفوف الأولى في أي شدة يمر بها أي من أبناء نقابته".

"جدعنة" أحمد السقا مستمرة

حرص الفنان أحمد السقا، على استقبال المُعزين، الذين يتوافدون لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وكان الفنان أحمد السقا قد نزل بالجثمان إلى القبر ومعه عمر متولي، لدفن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وفقًا لرواية أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

رجاء الجداوي تبكي في عزاء هيثم زكي

بكت الفنانة رجاء الجداوي، أثناء تقديمها واجب العزاء، في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن"، إن "هيثم" عانى كثيرًا طوال حياته، وتعرض لصعوباتٍ عدة، ما بين الحزن والوحدة، والعيش بمفرده، قائلة: "حياته كلها كانت عذاب.. الله يرحمه ويغفر له".

محمد محمود عبدالعزيز يصل إلى العزاء متكئا على عكاز

وصل الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، إلى مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر وهو متكئ على عكاز، وذلك لتقديم واجب العزاء، في الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، والذي رحل عن عالمنا نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.