عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لشهادة الدكتور صفوت عبد الغني، القيادي في الجماعة الإسلامية، الذي تمت إدانته قضائيا في اغتيال رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب عام 1990، والمحبوس احتياطيًا بسجن طرة على ذمة القضيتين أرقام 316، و317 لسنة 2017 إحداهما انضمام لجماعة إرهابية، خلال زيارة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا لطرة لمتابعة أوضاع نزلاء السجون حول وضع السجناء داخل السجون.

وقال عبد الغني، خلال الفيديو الذي عُرض في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه يرقد في المستشفى حاليا لأنه يعاني من تضخم في الكبد فضلًا عن الضغط والسكر، موضحًا أنه يتلقى في مستشفى السجن، العلاج بانتظام تام، "الحمد لله العلاج هنا دوري".

وتابع: "أنا باخذ جلسات علاج طبيعي لأن عندي تآكل في الفقرات، وكنت في الأول لا أستطيع أن أجلس، وأخذت كورس علاج طبيعي وده رابع أسبوع باخد فيه، أنا يعتبر محبوس في المستشفى، عندي غرفة مستقلة في المستشفى رعاية 24 ساعة أدوية الكبد وأدوية للسكر منتظمة الحمد لله".

وواصل: "أنا أخذت دكتوراه في القانون الدستوري تفريعه من القانون العام وأنا موجود في السجن، المرحاض نظيف والسرير والملايا نظيفة والأكل كويس وعشان عندي الكبد بيجبوا لي غذاء مناسب مع حالتي وزبادي وعسل".