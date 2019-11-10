أعرب رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق، للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عن حزنه الشديد، لوفاة أخيه، واصفًا الأمر بالصدمة، وقائلًا إنه لا يصدق ما حدث حتى الآن.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، أنه علم بخبر وفاة أخيه غير الشقيق، من والده: "لما صحيت اليوم ده حسيت إن فيه حاجة مش بعيد، صدمة جامدة، وكنت أول مرة أشوف بابا حزين جدا، مكنش عاوز يقولي، كنت فاكره كابوس ومش مصدق، افتكرته بيهزر".

وتابع: "عشت مع هيثم حتى بلغت السادسة من عمري، بعدها اضطررت إلى الذهاب للندن مع أبي، كان يريد أن يأخذ هيثم معنا لكنه فضل العيش مع والده الفنان الراحل أحمد زكي".

وواصل: "مرضاش يسيب أبوه وكنا بنحب بعض جدًا، ولما كنا صغيرين كنا عايشين مع بعض، وبعدها بقينا دايما بنتكلم على الفيس وكنا بنحس إننا بنحب بعض".