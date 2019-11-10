قال رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق، للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن أخيه تحدث إليه منذ 3 أشهر، عبر موقع "فيس بوك"، وأخبره برغبته، في السفر إلى لندن للعيش معه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "كان ناوي يتجوز إنجي ونقعد في لندن ونقعد مع بعض، مكنش بيخاف من حاجة، شخصية قوية وقلبه طيب".

وتابع: "كان عاوز يبسط كل اللي حواليه، وكل حد كان بيحبه، ولما خسر أبوه وأمه وجدته وجده وعمه وخاله، كان الأمر صعب عليه". وأوضح، أنه كان يتحدث إليه خلال تصوير كواليس مسلسل "كلبش 2"، الذى عُرض خلال شهر رمضان: "كنا قريبين من بعض، والدي كان بيحبه جدًا، وكان بياخد باله منه وبيعامله على إنه ابنه، وبيجيب له كل حاجة، رباه وهو صغير، وكان بيقوله يا بابا، وكانوا دايمًا بيتكلموا مع بعض".

وأشار إلى أنه شعر بالحب الكبير الذي تكنه الأسرة الفنية، لأخيه الراحل، في عزائه، أمس، السبت، وتابع: "حسيت بالحب له في العزاء كل النجوم كانوا موجودين وكنت أتمنى لو كان عايش عشان يشوف".