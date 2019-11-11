انتحار في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالةٌ جديدةٌ شهدتها منطقة السلام في محافظة القاهرة، حيث أقدم شاب يدعى إسلام علي، على الانتحار بينما يشاهده متابعوه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذين ذهبوا لمنزله ليجدوه معلقا بالسقف.

محمد محيي، أحد أهالي المنطقة، قال إنه يعرف إسلام منذ عدة سنوات، حيث يعيش في مساكن النيل بالقرب من "عزبة القرود"، منذ حوالي ربع قرن، لافتًا إلى أن "إسلام" كان يعيش رفقة شقيقيه الأكبر والأصغر.

وأضاف لـ"الوطن" أنه لم يعرف عن "إسلام"، الذي كان يعمل سائق توكتوك، أية خلافات مع أحد، فعلى الرغم من أنه معروفٌ بينهم إلا أنه لم يكن من معتادي الجلوس كثيرًا مع الآخرين "كان آخره يقعد 5 دقايق، ومكانش بيسهر معانا"، كما أنه لم يسمع في المنطقة عن أية مشكلات أو خلافات بينه وبين أشقائه.

وتابع أن آخر مرة رأى فيها "إسلام" كانت أول أمس "سلم عليا وأنا قاعد على القهوة عادي يعني وهزرنا شوية ومشي"، حيث لم يظهر عليه أنه كان مهمومًا أو حزينًا، مؤكدًا كذلك أنه لم يره من قبل يشرب "الإستروكس"، كما أنه فوجئ بفيديو الانتحار "كنت فاكره بيهزر".

أحمد غزال، أحد أهالي المنطقة كذلك، قال إنه لم يعلم عن أية مشكلات أو خلافات بينه وبين شقيقيه أو أحد آخر، على الرغم من أنه يعرفه منذ وقت طويل، مؤكدًا أن "إسلام" لم يكن من ذلك النوع الذي يدخل في صدامات مع الآخرين.

وأوضح لـ"الوطن" أنهم فوجئوا بالفيس بوك لايف، الذي انتحر خلاله ولم يصدقوا في البداية، إلا أن الامر حدث بالفعل، لافتًا إلى أنه كان شخص "غلبان ومحترم".