سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 11 نوفمبر الحالي، وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو اليوم في عدد من البنوك الخاصة والحكومية مثل البنك الأهلي ومصر والتجاري الدولي والمشرق على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.80 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.80 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.80 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.