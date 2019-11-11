قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الممر المائي الممتد على مسافة 193 كيلومترا والرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط هو شريان للحياة لمصر وللعالم كله.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن "حفر قناة بطول 162 كيلومتر في عشر سنوات بأدوات بدائية كان معجزة بكل المقاييس".

وأضاف ربيع خلال تصريحاته لوكالة "فرانس برس" :"ما بين 100 إلي 120 ألف مصري استشهدوا في حفر القناة".

وقال "هذا فخر لنا لأن معناه أن الشعب المصري عندما يصر على تنفيذ مهمة فإنه ينفذها على أكمل وجه".

وعرض رئيس هيئة القناة الفوائد التي نتجت عن إنشاء الفرع الجديد مشيراً إلى أن زمن عبور القناة انخفض إلي النصف، من 22 ساعة إلي 11 ساعة، كما أن عدد السفن التي تعبر يوميًا ارتفع ليبلغ بين 60 و65 سفينة في المتوسط مقابل من 40 إلي 45 في المتوسط سابقًا.

وأختتم :"ساعد توسيع القناة على عبور حاملات الحاويات، التي تمثل نصف السفن التي تمر من هذا الممر المائي، ذات الحمولات الكبيرة، كما أصبح بوسع ناقلات نفط عملاقة حمولتها 200 ألف طن عبور القناة".