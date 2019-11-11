كشفت الفنانة زينة عن إصابتها بمرض في عينيها يدفعها لارتداء نظارة طبية في الأماكن ذات الإضاءة المرتفعة.

ونشرت زينة صورة لها بنظارتها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في أي إضاءة كنت بلبسها الأول دلع".

وأضافت: "المشكلة ابني كل ما البسها بيعيط ويقولي أنا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز أشوفك بنضارة.. قلت له أُمال لمّا أعجز وأبقي كركوبة هاتعمل إيه قالي إنتي عمرك ما هاتعجزي، حبيبي يا ابني أنت وأخوك أحلى حاجة في حياتي، الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي أولادكم ويرزق كل الناس".