محافظ أسيوط يشهد عرض اصطفاف 520 معدة لمجابهة الأزمات

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، فعاليات عرض الاصطفاف لجميع معدات وآليات وسيارات المحافظة، التي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث، بجوار بوابات طريق "أسيوط/ القاهرة الغربي".

حضر فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 54"، اللواء أركان حرب خالد توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

واستعرض المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، ملامح عرض الاصطفاف والقوات والمعدات المشاركة فيه، التي ضمت أكثر من 520 معدة من المعدات الثقيلة وأوناش وروافع ولوادر وحفارات وسيارات ووحدات التدخل السريع ومعدات الإطفاء والحماية المدنية، وأجهزة التعامل مع المفرقعات، وشرطة النجدة والمرور والمسطحات المائية وسيارات ومعدات الإسعاف، والموارد المائية والري ومياه الشرب والصرف الصحي.

كما استعرض المقدم مقاتل عبدالله غانم رئيس قسم الدفاع الشعبي والعسكري بالمحافظة، التوجيه الطوبوغرافي والتكتيكي لاصطفاف المعدات.

وشاهد الحضور، فيلم تسجيلي عن انجازات المحافظة خلال عام، تلاه عرض لفيلم تسجيلي عن مشروع التدريب العملي على مجابهة السيول، والذى تم تنفيذه في سبتمبر الماضي، بالتنسيق مع إدارة الكوارث والأزمات بمجلس الوزراء.

وتفقد المحافظ والوفد المرافق له، موقع اصطفاف المعدات والآليات، للتأكد من صلاحيتها ومدى استعدادها لمجابهة الكوارث والأزمات، وتم إجراء اختبار لجميع المعدات والعربات المشتركة في التدريب العملي، للاطمئنان على مستوى التدريب وجاهزية المعدات بمختلف قطاعاتها، للتعامل والتفاعل مع أي ظروف طارئة.

وأكد "نور الدين"، على أهمية التدريب العملي الميداني "صقر 54"، ومدى استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل في حال حدوث أي طارئ أو أزمة، وتدريب مديري ومندوبي الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري، وتجهيز المعدات للتعامل مع الأزمة، وإزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين،

وأشار "المحافظ"، إلى نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في مواجهة العديد من الأزمات التي تعرضت لها بعض قرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى تضافر جميع الجهود لمواجهة أية أزمات.

وأشاد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بتميز عرض الاصطفاف بالمحافظة، وتميز وتنوع المعدات التي تذخر بها قطاعات الحماية المدنية والإنقاذ السريع، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المرور، موجهًا الشكر لجميع القيادات التنفيذية والأمنية التي شاركت في تنفيذ الاصطفاف والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات.