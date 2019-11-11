قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، إنه يحلم بالقضاء على الفقر في مصر، مشددًا على أنها تستحق مكانة أفضل، "في حاجات بتحصل مش مكانتها، هي مكانتها أعلى بكتير جدًا، ربنا إداها كل حاجة، احنا متسلطين على نفسنا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، أنه بدأ حياته المهنية منذ 45 عامًا، حيث تنبأ بأن يصبح من أغنياء العالم عندما كان في السادسة عشرة من عمره.

وتابع: "حققت كل اللي أنا نفسي فيه، ما عدا إني أعمل عمل خير ضخم، بعمل خير، لكن كلها فتافيت، ونفسي نقضي على الفقر في مصر تماما".

وأشار إلى أن أي شاب يستطيع أن يحقق طموحه، بأن يصبح ضمن أغنياء العالم: "مكنتش عاوز أبقى غني عشان أشتري عربية حلوة ولا بيت حلو، أنا كنت معتبر الفلوس بتدي القوة لعمل الخير".

وواصل أنه كان يحلم بعمل مغامرة وتحطيم جدار برلين عندما كان في سن صغيرة: "كنت بزور ألمانيا الشرقية والناس حاسة إنها في سجن، مكنش فيه خروج ولا تأشيرة، الناس حاسة إنهم في قفص، وقلت لو عندي فلوس كتيرة، هأجر جيش خاص، وهروح أحسر الجدار، لكن اتكسر لوحده".