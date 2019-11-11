كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، سبب عدم ظهوره، في أي لقاء تلفزيوني، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث".

وقال ساويرس: "التلفزيونات كلها بقت شبه بعض، ودمها تقل، والشخصيات اللي بتطلع الناس مبقتش حباها".

وأضاف رجل الأعمال: "أنا في مرحلة، إني مش عاوز غير أتبسط في حياتي وأعمل عمل خير ضخم، بحيث الناس تفتكرني بيه بعد كده، لكن أنا حاليًا مليش رغبة أعمل فلوس تاني، عاوز استمتع بالحياة وأسعد الناس اللي حواليّ وأعمل عمل خير ضخم، لأن الفلوس محدش هيفتكرني بيها".

وشدد ساويرس، على أهمية الطموح في حياة الإنسان، مشيرًا إلى أن الاستمتاع بالحياة، يعد طموحًا ليس سهلًا على الإطلاق، كما أن عمل الخير يؤثر بشكل كبير في العالم، كما يطمح على استمرار نجاح أعماله، وأن يكون انسحابه تدريجيًا.