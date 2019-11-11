تحدث نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بداية حياته المهنية، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث".

وقال ساويرس: "لما رحت ألمانيا، أبويا أداني 50 مارك، ولما قلتله ميكفوش أسبوع، قالي ارجع، وغسلت أطباق، وكانت شغلانة مهببة، وبعد 3 أيام اترقيت وبقيت جارسون، الإنسان المفروض ميفوتش أول فرصة ربنا بعتهاله".

كما انتقد ساويرس، ما أسماه "منافسة الحكومة للقطاع الخاص"، قائلًا إنها من أهم العوائق أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.

واقترح ساويرس، إتاحة منصب "وزير القضاء على الفقر"، حيث يحصل على المبالغ المالية التي وفرتها الدولة من عملية ضبط الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ويدرس تجارب الدول المختلفة للقضاء على الفقر، مثل الصين التي قضت على الفقر لدى 750 مليون مواطن: "مفيش داعي للابتكار، إحنا في مصر غاويين ناخد الحاجة ونفصلها".