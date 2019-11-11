عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبًا صوتيًا، يكشف دور الإرهابي معتز مطر، في تمويل الحركات التخريبية داخل مصر.

وقال أحد المواطنين في التسريب الذي نشره برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أنا عايز أقول حاجة، الأجندات بتقول إن أحمد أبوزيد مبيدبحش، ماهو كان لازم يعرض عليهم الفكرة ومين اللي هيمول، ومين اللي هيدفع فلوس الماسكات والنزول.. هما، طب ما أحنا كنا قاعدين في الكافيه واتفقنا، قلت هعرض عليهم الفكرة علشان أخد موافقة بالتمويل، يعني كدة كدة كل أفكارنا لازم تتعرض عليهم".

فيما قال محمود فاروق، أحد المواطنين: "أنا بقول قدام كل الناس هنا وعرباوي عارف وأبو عبدالرحمن عارف، إن أحنا لو عملنا حاجة ودخلنا جروب 19 نوفمبر، علشان كنا متأكدين أن فيه تمويل خارجي ورا الجماعة والحركة دي، ثوري إيه يا أبو تمويل خارجي يابتاع السبوبة أنت وهو.. أنتوا بتستعبطوا ولا بتضحكوا على الناس ولا بتضحكوا على نفسكم، ولا بتاكلوا بعقل الناس حلاوة".

وأضاف "فاروق" في التسريب: "أنا لما أدعيت، أدعيت ببرهان ودليل وجبت دليل بأصواتهم هما، بيعترفوا بالتمويل الخارجي والناس كلها سمعت، نكشف أن فيه تمويل خارجي وعلاقة مباشرة بين أحمد أبوزيد ونور سكرتير معتز مطر، ومعتز مطر شخصيًا وحياة اليماني مذيعة الجزيرة".

موضحًا: "يابهايم أنا جبت تسجيلات بصوت أحمد أبوزيد بيعترف بالفعل إنه على تواصل مباشر مع معتز مطر، وجبت تسجيلات لأحمد أجندات بيعترف بالفعل أنه مرحب جدا بالتمويل الخارجي".

وأضاف أحد المواطنين: "جيت بمنتهى الوضوح لما سألوني حد من الناس بتوعك عرف، قلتلهم أه، أنا فتحت الكلام مع معتز مطر، ونور، وإسلام، وهما بمنتهى الأريحية قالوا إنهم كانوا قاعدين على كافيه مع عطوة كنانة، وشرحوله الفكرة، وهو خدها تاني يوم عملها في البرنامج، ده أول خلاف، وقلتلهم يا جماعة الناس بيقولوا إن معتز مطر كلمني في التليفون، وكان كلامه بلهجة حادة جدا، قالي بقولك أيه الساحة الإعلامية بتاعتنا والساحة الثورية والسياسية بتاعتكم؛ إحنا نتصرف كما نشاء، وأنتوا تتصرفوا كما تشائوا، عاجبكم على كده نكمل، مش عاجبكم يبقي انتوا من طريق وأحنا من طريق".

متابعا: "اتفقنا على اجتماع الساعة 5 ومحدش حضر فيه، شوية وظهر كلام عرباوي أننا نبقى مستشارين في الحركة بس، شوية وظهر الموضوع بتاع فوكس، وإنشاء غرفة سرية، وده اللي حصل تلاكيك كل شوية ورا بعض".

فيما قال أحد المواطنين: "يا ابني الفكرة دي أتعملت قبل كدة 50 مرة، أنتوا فاكرين أنها برائة اختراع ليكم، أحنا عندنا أفكار في الصندوق لو طلعناها ونزلتوها في تويتات على الحركة هتخلق عندكم كيان حقيقي، مش هي دي الفكرة أن أحنا نقعد نقول مين سرق من مين، وعلشان كده شفت أن رجب دماغه صغيرة، وعرباوي دماغه صغيرة، لمجرد أن الناس حطوا الفكرة في برنامج بيعملوا تسويق للحركة بشكل غير مباشر علشان لما نيجي نعلن عليها بعد كده تبقي الحركة معروفه، خليهم يلعبوا في الميديا براحتهم مادي حتتهم وملعبهم، واحنا خلينا في السياسة والثورة بتاعتنا، وده ملعبنا، وهي دول الناس اللي هتدعمنا، والناس اللي هيغطونا، وهما دول ظهرنا ومينفعش مع أول حركة تحصل نقولهم سلام عليكم أنتوا خنتونا وسرقتونا".