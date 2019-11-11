قال نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إنه من بين أهم أربعة مستثمرين للذهب حول العالم، مشيرًا إلى أنه تباحث مع رئيس الوزراء ووزير البترول، بشأن الاستثمار في مصر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "وزير البترول نواياه كويسة جدًا، وهعمل مشروع كويس جدًا، وقاعدين نتداول فيه بقالنا شهور".

وتابع: "يا ريت يخلصونا عشان نبتدي، الدهب كان في أعلى مستوى له، ونزل 100 دولار، الناس كانت هتيجي وتقف طوابير وتتخانق، وهتيجي، بس حط قانون زيك زي غيرك، لكن كلام الأجهزة مختلف، وكل شهر بنتأخر بنضيع استثمارات".

وأوضح، أنه اتجه إلى الاستثمار في الذهب، لأنه ملاذ آمن، كما كان قلقًا من التطورات التي حدثت على مستوى العالم: "لا أشتري الذهب، لكني استعملت قدراتي الإدارية في شراء شركات، تستخرج الذهب، واستطعت زيادة قيمة هذه الشركات بطريقة معينة".