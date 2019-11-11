عرض برنامج "كل يوم" تقريرا حول قصة كفاح فتاة تدعى "شيماء"، وهي صاحبة أول ترخيص سنوي لعربة مأكولات متنقلة في شوارع القاهرة.

وقالت "شيماء" في التقرير الذي ذاعه البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، إن فكرة ذلك المطعم جاءت إليها أثناء مشاهدتها لفيلم "همام في أمستردام" بطولة الفنان محمد هنيدي حيث ظهر بدور شاب يحقق مشروعه بعد سفره لهولندا: "الفيلم دة بيديني طاقة إيجابية".

وتابعت: "بدأت أنا وواحدة صاحبتي والحمد لله الموضوع اتقنن وخدنا التراخيص وأنا موقفتش وعملت العربية، وبعد ما خلصت العربية وخدنا التراخيص روحت لمصر الجديدة وبقدم الأطعمة، وعندنا كل حاجة تقريبا، ولولا تشجيع الناس مكنتش كبرت".