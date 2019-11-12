ياسمين صبري: "البنت لازم تكون ناعمة.. الصوت العالي مُزعج"

ردت الفنانة ياسمين صبري، على الانتقادات التي وجهت لها على دورها في مسلسل "حكايتي"، حيث ذكرت أنها قرأت كافة الانتقادات الخاصة بدورها، رغم أنها لا تهتم كثيرًا بالسوشيال ميديا، ولكن عندما يكون اسمها "ترند" يكون لديها فضول في معرفة السبب في ذلك، وذلك خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامية إسعاد يونس.

وأضافت "صبري"، أنها أرادت معرفة رد فعل الجمهور ووجدت أن الجماهير وصفوا دورها في هذا المسلسل بـ"الباردة"، وهذا شيء طبيعي حيث إنها كانت تُجسد شخصية فتاة منكسرة، "لما الفتاة تكون منكسرة بتبقى منكسرة في كل حاجة، حتى في الصوت، فتاة مش عارفة تاخد حقها، وبعدين أنا بطبعي هادية، وفيه ناس افتكروني مش مصرية عشان مش سريعة في الكلام وعندي لكنة".

وتابعت: "أنا مش بحب الصوت العالي، الصوت العالي مزعج جدا بحب أمثل بهدوء، البنت لازم تكون ناعمة، حتى لو عملت دور شعبي مش هطلع أصرخ، حتى لو عملت دور فلاحة مش هطلع أصرخ برضوا، أنا كنت بروح ستوديو الصوت وأنا مضايقة جدا كأني رايحة المدرسة".

وقالت إنها تّحب التحدي بشكل كبير في الأدوار الفنية، حيث إنها مّلت من كثرة الأدوار حول الفتاة الجميلة التي يتهافت عليها الشباب وتّكسر القلوب، مضيفة: "أنا زهقت من الأدوار دي، وكذلك الفتاة الغنية اللي بتكسر القلوب، عاوزه الناس تشوفني بشكل مختلف".

وتابعت: "عاوزه أعمل دور بنت مش غنية ومش حلوة في اللبس، الأدوار الخاصة بالفتاة الغنية الجميلة اللي بتكسر قلوب الشباب دي عملتها كتير سواء في الأسطورة أو الديزل وغيرها من الأعمال الفنية".

من ناحية أخرى، ذكرت الفنانة أنه أثناء عرض أي مسلسل عليها لا يكون كاملًا بل على أقصى تقدير عندما يكون هناك إنجاز كبير في المسلسل يكون لدى المخرج والمنتج 10 حلقات فقط، مضيفة: "مش بنعرف باقي المسلسل وبنتفاجأ أحيانًا في النص، مش بنبقى عارفين المخرج هيقفل المسلسل على إيه".