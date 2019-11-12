قال الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إنه توافدت، مؤخرًا، أعداد كبيرة من الأفواج السياحية على مدينة الأقصر من قلب المطار الدولي، وحتى الفنادق المختلفة، وهو ما يعتبر بشرى سعيدة للعاملين بالقطاع السياحي في المدينة بصورة تدل على موسم سياحي مميز للغاية هذا العام.

وأكد "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري والإعلامية مها بهنساوي ببرنامج "ًصباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، على أن مصر بدأت هذا العام العودة لحجمها الطبيعي في مجال السياحة، مشيرًا إلى إن حجم الطلبات السياحية المرسلة لمصر هذا العام غير مسبوقة حيث أصبحت مصر قبلة لصناعة السياحة.

واستكمل، إن مصر تشهد في الفترة الحالية تنوع كبير في جنسيات الوفود السياحية للمرة الأولى في تاريخها، حيث ساهم الاستقرار الذي تشهده البلاد في استعادة مصر لمكانتها سياحيًا.