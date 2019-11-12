تسلم الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أطلس التمور المصرية والذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وذلك خلال استقبال الوزير اليوم لوفد رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" برئاسة الدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا للمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والدكتور نصر الدين الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بجمهورية مصر العربية.

ويحتوي على كل المعلومات الخاصة بأصناف التمور الموجودة في مصر وكذلك حجم الإنتاج والذي بلغ 1.7 مليون طن، كما بحث مع الفاو زيادة التسويق والتصدير وأيضا تصنيع التمور ما يسهم في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل خاصة في المناطق الريفية.