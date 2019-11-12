قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إن مواني الهيئة شهدت تداول 386 شاحنة بضائع و54 سيارة علي مدار يومين .

وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 23 شاحنة، وشهد الميناء أمس رحلة مكوكية للسفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهم 90 شاحنة و3 سيارة .

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 6 سيارة بينما تغادر السفينة عزيز اكسبريس وعلى متنها 50 شاحنة، واستقبل الميناء أمس ثلاث سفن وعلى متنهم 127 شاحنة و28 سيارة وغادرت السفينة Aristino وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات والسفينتين أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهما 96 شاحنة و17 سيارة .