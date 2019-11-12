عثر الأهالي على دانة "أر بي جيه" على ضفاف ترعة القاصد، بمنطقة كوبري فاروق بطريق "القاهرة – الإسكندرية" في محافظة الغربية.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد أسامة أبوفرد مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جسم غريب يشبه دانة "الأر بي جيه" بضفاف مياه ترعة القاصد أمام كوبري فاروق بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والمقدم أحمد الهرميل مفتش مباحث مركز طنطا، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ.

وتبين من فحص الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، وجود جسم ملفوف بقطعة بلاستيكية خضراء اللون.

وجرى الدفع بخبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية لفحص الجسم الغريب. كما فرضت الأجهزة الأمن كردونا أمنيا، بمحيط موقع البلاغ لتأمين المواطنين، وحفاظا على سير حركة النقل والمواصلات.

وأفادت مصادر أمنية، أن الجسم الذي جرى العثور عليه رأس قطعة "أر بي جيه"، وسط ضفاف مياه ترعة القاصد، مشيرا إلى أنه جرى السيطرة على الموقف وإحكام التأمين بواسطة خبراء المفرقعات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وجارٍ تمشيط المنطقة ومعرفة ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود قطع أخرى من عدمه بالمنطقة ذاتها.