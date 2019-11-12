قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الكبير إنّ الإعلام المصري مقصر تماما في حق الحضارة المصرية القديمة، لافتا إلى أهمية إنتاج برامج أثرية لتعميق ثقافة التاريخ في الأطفال.

وأضاف حواس خلال ندوة بجامعة القاهرة: "منتخضش أما نلاقي آثارنا بتتباع بره، سنة 1983 الآثار كانت بتتباع عادي جدا"، مؤكدا أن الحضارة المصرية القديمة كانت مجتمعا أخلاقيا للغاية.

وحذر حواس من فتح كليات آثار جديدة، قائلا: "مش لازم يبقي عندي في كل مكان كلية آثار، وزارة الآثار مش هتقدر تشغل الناس دي كلها"، متابعا: "لازم يكون عدد الملتحقين بكليات الآثار قليل عشان نقدر نخرج شباب مؤهل للشغل".