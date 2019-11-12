وزير قطاع الأعمال يكشف الفرص الاستثمارية بالصندوق السيادي

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنّ صندوق مصر السيادي عبارة عن أصول، تنقسم إلى أصول تُدر العائد وأصول تحتاج إلى تطوير، لافتًا إلى وجود صناديق فرعية للصندوق وشركات خاصة لوضع هذه الأصول فيها، حيث يجرى الترويج لها للحصول على استثمارات خارجية، من صناديق سيادية خاصة بدول أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة خصصت بعض الشركات والأصول في 3 قطاعات، للترويج لها، وهي قطاعات الفنادق، شركات الأدوية، والتطوير العقاري، وذلك في المرحلة الأولى.

وتابع: "عملنا على إنشاء وتطوير مجموعة فنادق في القاهرة، فهناك فندقا في ميدان التحرير، يدرعائدًا كبيرًا، وفندقا آخر في ميدان الأوبرا، حيث جرى هدمه ويعاد إنشائه، وهناك فندقين في حاجة إلى تطوير في محافظة الأقصر، وبالنسبة للأدوية، فإن لدينا شركتي إنتاج، وأخرى للتوزيع، وشركة لإنتاج العبوات الدوائية".

وشدد أن دور الصندوق هو توفير الفرص للاستثمار والعمل على تسويقها، مشيرًا إلى أنّ تقييم الأصول يأتي في المرحلة الثانية، وذلك بعد توفير الفرص الاستثمارية للصندوق، ووضع قيمة مبدئية، وبعدما يصل الصندوق إلى اتفاق نهائي مع المستثمر الاستراتيجي، يجرى وضع التقييم النهائي.