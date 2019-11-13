"خطباء المكافأة": نتقاضى 140 جنيها شهريا.. ونطالب بالنظر لأوضاعنا

فتح الإعلامي سيد علي، ملف "خطباء المكافأة" بوزارة الأوقاف، ذاكرًا أن هؤلاء الخطباء، يذهبون إلى مساجدهم، ويؤدون عملهم، ولكنهم ظلوا سنوات طويلة غير مُثبتين، ويعانون معاناة غير عادية، مؤكدًا أن أن رواتبهم الشهرية 140 جنيهًا شهريًا، وذلك خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم".

وأضاف "علي"، أنه لا يصح أن يكون الداعية وخطيب المسجد، أن يّمد يده للتسول من أجل أن ينفق على أسرته، مناشدًا وزير الأوقاف بالنظر في أوضاع هؤلاء الخطباء.

من ناحية أخرى، قدم الشيخ عبد الرحمن إبراهيم، خطيب مكافأة بالأوقاف، خلال مداخلة في نفس البرنامج، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الشديد على تجديد الخطاب الديني، وكذلك وزير الأوقاف وشيخ الأزهر.

وأضاف "إبراهيم"، أنه واحد ضمن مجموعة من خريجي الأزهر الشريف، الذين حصلوا على شهادة الأزهر من كليات شرعية معترف بها من جامعة الأزهر، وتم التحاقهم بوزارة الأوقاف من خلال مسابقة رسمية أعدتها الوزارة لطلب خطباء مكافأة، وتم إجراء امتحانات لهم، واجتازوها ثم التحقوا بالعمل.

وتابع :" نعاني من تجاهل كبير من وزارة الأوقاف، رغم أننا ندافع عن مصر دائما على المنابر، ونُحارب الإرهاب والتطرف الفكري، ورفضنا عمل أي وقفات فئوية من أجل التثبيت أو التعيين، ووزير الأوقاف يرى الآن أننا ليس لنا حق في التعيين، رغم أن الوزارة تعاني من عجز شديد من خطباء وأئمة، ويوجد 150 ألف مسجد و70 ألف زاوية، على 43 ألف إمام معين فقط، وهؤلاء معظمهم ما بين الإعارات أو الاجازات".

وواصل: "نحصل على دخل شهري 140 جنيه فقط، أي أقل من 40 جنيه في الخطبة الواحدة، مطالبًا الدولة أن تنظر لهم بعين الرحمة، ويتم تثبيتهم في العمل".