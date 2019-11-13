أصالة تلمح لانفصالها عن زوجها طارق العريان في حفلها بالأوبرا

ألمحت الفنانة السورية أصالة نصري خلال حفلها الغنائي الكبير الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، لانفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وقالت أصالة بين فواصل الأغنيات ردا على سيدة قالت لها يا أصالة يا قوية: "طول عمري أرى نفسي سيدة ضعيفة، ويكفي ما حدث لي مؤخرا، إلا أنها انتبهت لكلامها فتوقفت عن سياق حديثها، قائلة بقالي شهر ونص بعمل بروفات للحفل مع هاني فرحات لدرجة إني بأكله طيلة تلك الفترة.

وأضافت أن المايسترو هاني فرحات طلب منها قبل الحفل، عدم الحديث مطلقا خلال فواصل الأغنيات حتى لا تبوح بأي حديث. وقدمت الشكر لنجلها خالد ووالدتها عزيزة ونجلتها شام ولم تتطرق مطلقا إلى زوجها.

يذكر أن أصالة رفضت إجراء أي حوارات أو مقابلات تلفزيونية، ويأتي موقف أصالة بعدم إجراء حوارات دون إيضاح أي سبب، كما أنها تُعد الفنانة الوحيدة التي شاركت في المهرجان ورفضت إجراء حوار مع النشرة الخاصة بالمهرجان.