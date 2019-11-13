هاني الناظر: البهاق غير معدي ومليون مريض به في مصر

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث إن مرض البهاق يحدث بسبب خلل في الجهاز المناعي بالجسم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E" أن البهاق يحدث بسبب نشاط زائد في الجهاز المناعي مشيرًا أن في حالة البهاق يحدث خلل في الجهاز المناعي وتخرج أجسام مضادة من الجهاز المناعي تهاجم الخلايا الصبغية الموجودة في الجسم.

وأشار الناظر إلى أن البعض لا يشعر بالبهاق نظرًا لأن بشرته بيضاء وأصحاب البشرة الغامقة هم أكثر من يتأثر بسبب ذلك المرض.

وشدد الناظر على أن مرض البهاق غير معدي مطلقًا: "أسلم عليه عادي وأعيش معاه واستخدم أدواته في البيت ومفيش أي مشكلة إطلاقًا وده مرض مش خطير ومالوش مضاعفات".

وقال إن البهاق غير مرتبط بسن معين وقد يصيب الأطفال الرضع وكبار السن وفي مختلف الأعمار، "منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر انتشارًا في المرض وتقل نسبة الإصابة به في أوربا".

وحذر الناظر مرضى البهاق من أشعة الشمس وخطورتها عليهم خاصة في فترة الظهيرة.

وعن الوقاية من مرض البهاق قال الناظر إنه لا توجد وقاية من مرض البهاق نافيًا أن يكون البهاق مرض وراثي، "الأبحاث أكدت أن 18% فقط من مرضى البهاق لديهم تاريخ عائلي بالمرض".

ونفى الناظر أيضًا علاقة البهاق بالمشاكل النفسية وأنها تتسبب في ظهور المرض، "مرضى البهاق يكون لديهم استعداد جيني للمرض ويكون العامل النفسي عامل محفز لظهور المرض".