تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

السيسي يبحث سبل تعزيز التعاون العسكري مع وزير دفاع روسيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الفريق أول سيرجي شويجو وزير دفاع روسيا الاتحادية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقائم بأعمال السفير الروسي في القاهرة، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس.

تعرف على الإجراءات المطلوبة لآداء مناسك العمرة لهذا العام

ينتهي، غدا الخميس، تسجيل أسماء شركات السياحة المصرية والسعودية وتوثيق عقود وكالة العمرة على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، على أن تبدأ رحلات العمرة بداية من يوم 20 من الشهر الجاري.

نص بيان النائب العام: حفظ قضية "فتاة العياط" لدفاعها عن عرضها

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق "فتاة العياط" لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.

"الداخلية" تقرر إبعاد تركيين خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، بإبعاد تركيين خارج مصر، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وهما cemaliddin inayatullah وMuhammad inayatullah، تركي الجنسية.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. احتمال سقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

تستعرض "الوطن" توقعات طقس الـ72 ساعة، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، الأربعاء.

"تحرش بها جنسيا".. السجن 16 شهرا لسائق "أوبر" اعتدى على راكبة مريضة

لم يرحم ضعفها ومرضها وقلة حيلتها، ليتحرش أحد سائقي شركة "أوبر" براكبة مريضة ويعتدي عليها جنسيا على الرغم من توسلاتها، ويدفع الثمن اليوم بعد إصدار المحكمة حكما بحبسه 16 شهرا.

منتخب مصر يعلن غياب محمد صلاح عن مواجهتي كينيا وجزر القمر (صور)

أكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد ابوالعلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التي لحقت به مؤخرا.

شيكابالا وأوباما ولاعبو بيراميدز في عزاء علاء علي (صور)

حرص محمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما لاعبا فريق الزمالك، على التواجد في عزاء علاء علي لاعب الفريق الأبيض السابق.