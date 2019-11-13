الكراسة بـ400 جنيه.. مزاد لبيع سيارات "مرسيدس وبي إم وهامر" بالمطار

تقعد جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 51 لوط سيارات ومواتير سيارات اليوم، وهي عبارة عن فارغة ورأس جرار بالمقطورة واردة من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

والسيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها، من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج بعدد 49 لوط سيارة ماركات وطرازات وموديلات متنوعة، بينها صالون ونقل وجيب و7 موتور ورأس جرار وماركات السيارات تشمل: دايو لانوس، هامر، مرسيدس، تويوتا، BMW، نيسان، دودج، فولكس، جاجوار، لكزس، هونداي ألنترا وأكسنت وسنتافي، مازدا، شيروكي، سوزوكي، بورش شيفروليه، ميتسوبيشي ودايو وكيا وبيجو، أوسكار نصف نقل ولوط رأس جرار بالمقطورة، ولوط به 7 موتور سيارة عبارة عن فارغة دون أية مشتملات ولا يرخص".

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بـ400 جنيه، والعنوان 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

وتكون معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية قرب موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة خلال أيام العمل الرسمية، ومستمرة حتى يوم عقد المزاد من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

وتقدم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها "التجار"، كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حده ودون عمولة.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد، ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وحال عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، ويتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.

وفي حال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.