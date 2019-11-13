استشهد اليوم أربعة مواطنين في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة الانباء الفلسطينة "وفا" نقلا عن مصدر طبي، إن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأضاف مراسلنا إلى ان شهيدا رابعا ارتقى، بعد ان استهدفت قوات الاحتلال دراجته النارية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وكان مواطنان استشهدا وأصيب عدد آخر، صباح اليوم في تجدد القصف الإسرائيلي، على منازل المواطنين والمواقع والأراضي الزراعية في قطاع غزة.

وقال مراسل "وفا" إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين جنوب شرق غزة، ما أدى الى استشهاد الشاب علاء اشتيوي (32 عاما) من حي الزيتون وجرى نقل جثمانه إلى مجمع الشفاء.

واعلنت مصادر طبية، صباح اليوم، استشهاد المواطن خالد عوض فراج (38 عاما)، في قصف استهدف أرضا زراعية في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

كما اصيب مواطن آخر بجروح، جراء غارة احتلالية استهدفت محيط ملعب الروضة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما استهدف الاحتلال أرضا زراعية شرق مخيم البريج.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية من نوع "إف16" بصاروخ واحد موقعاً في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتصاعد الدخان من المكان، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة في منازل المواطنين المجاورة.

كما قصفت طائرة حربية أرضاً زراعية بصاروخ واحد شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأحدثت حفرة عميقة في المكان، إضافة إلى إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.

وبارتقاء الشهداء الأربعة، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 6 شهداء من فجر اليوم، و16 منذ أمس الثلاثاء.