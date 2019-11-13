اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 54 المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر الحالي لـ5 موضوعات.

ووافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ20 مشروعا، وتكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

كما وافق المجلس على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 35 بتاريخ 7 نوفمبر الحالي، والمتضمن بيانا مجمعا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، والتي تولت حسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.