علي الحجار يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب

فاز المطرب علي الحجار، اليوم، بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي عن فرع "الفنون" في دورتها الثامنة لعام 2019.

وقال الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم حبيب بن محمد الريامي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة، إنَّ جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب جائزة سنوية تمنح بالتناوب دوريًا كل سنتين بحيث تكون تقديرية في عام يتنافس فيها العرب عموما، وفي عام آخر للعُمانيين فقط، لتكون الجائزة مؤشّرًا قيميًّا وتقييميًا للحالة الثقافية والفنية والأدبية على المستويين المحلي والعربي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنَّ الجائزة شملت هذا العام 3 مجالات للعرب عمومًا وهي: مجالات دراسات علم الاجتماع والطرب العربي وأدب الرحلات، وفي مجال أدب الرحلات عن فرع "الآداب" حصل على جائزة هذا المجال الأديب باسم محمد فرات عراقي الجنسية.

وأوضح الريامي، أنَّ مجموع المتقدمين الذين استوفوا متطلبات الترشح في هذه الدورة وصل إلى 157 شخصًا حيث بلغ في مجال دراسات علم الاجتماع 78 مترشحًا، وفي مجال الطرب العربي 27 مترشحًا، وفي مجال أدب الرحلات 52 مترشحًا.

جدير بالذكر، أنَّ جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب تعتبر الحدث الثقافي الأبرز في عُمان الذي يحظى باهتمام ومشاركات واسعة علـى الصعيدين المحلي والدولي.

وتأتي هذه الجائزة انطلاقًا من اهتمام السُّلطان قابوس بن سعيد بالإنجاز الفكري والمعرفي وتأكيدًا للدور التاريخي للسلطنة في ترسيخ الوعي الثقافي؛ باعتباره الحلقة الأهم في سلم الرقي الحضاري للبشرية.

وبدأت إجراءات تقديم الأعمال المترشحة من يوم الأحد 3 مارس 2019 حتى يوم الخميس 15 أغسطس 2019 حيث أُغلق فيه باب الترشح.