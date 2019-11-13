شارك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، ‏في فعاليات ‏المؤتمر ‏الدولي الثاني لدور الجامعات في رياده الأعمال والاستثمار، والذى عقد في البحرين، تحت رعاية ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير سليمان بن حمد، علي مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، ورؤساء الجامعات وقادة المؤسسات الصناعية والتجارية من مختلف دول العالم.

وخلال مشاركته بالمؤتمر، ألقى الدكتور أحمد عزيز محاضرة عن ‏دور الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وبناء القدرات وريادة الأعمال، تحدث فيها عن أهم التجارب الناجحة التى نفذتها الجامعة في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض الخدمات البحثية والتعليمية التي تقدمها الجامعة ‏من خلال برامجها التعليمية المختلفة.

وركز رئيس الجامعة ‏على الدور الفعال الذي تقوم به الجامعة لتطوير المناهج الدراسية، وذلك لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ومتغيرات سوق العمل، وقال إن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لتسويق خدماتها وبرامجها التعليمية للمجتمعات العربية والدولية.

‏كما تم فتح باب المناقشة خلال المحاضره والرد على العديد من الأسئلة من المشاركين من الدول الأفريقية وبعض الدول العربية، وقال "عزيز" إنه تم مناقشة عدد من فرص التعاون المشترك مع الجامعات المشاركة في المؤتمر، حيث قدم الدكتور محمد جميل ترو، رئيس جامعة البحرين دعوة للتعاون المشترك بين الجامعتين.