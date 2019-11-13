ينتهى اليوم، تسجيل أسماء شركات السياحة المصرية والسعودية وتوثيق عقود وكالة العمرة على بوابة العمرة الإلكترونية، وقال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إن عدد شركات السياحة التى سجلت أسماءها على البوابة قبل يوم من غلق باب التسجيل بلغت نحو 1750 شركة، وأضاف لـ«الوطن» أنه سيتم تفعيل العمل لشركات السياحة على البوابة بداية من السبت المقبل.

"الغمري": 1750 شركة سياحة سجلت أسماءها حتى الآن

وتابع «تستطيع الشركات وضع برامجها على البوابة وتحديد مواعيد السفر والعودة والحصول على الباس وورد وكلمة المرور والباركود الخاص بسفر معتمريها».

وأشار «الغمرى» إلى أن رحلات العمرة لهذا العام ستبدأ من يوم 20 نوفمبر الجارى، موضحاً أن العديد من شركات السياحة أعلنت عن تسيير رحلات عمرة إلى السعودية خلال الـ10 أيام الأخيرة من الشهر الجارى، موضحاً أن غالبية البرامج الاقتصادية ستبلغ مدتها أسبوعين أما برامج الـ4 و5 نجوم فستبلغ مدتها 10 أيام.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أنه يحق للمواطن المصرى أداء العمرة أكثر من مرة خلال العام الواحد دون دفع أية رسوم إضافية بعد أن ألغى القضاء الإدارى تحصيل رسوم تكرار العمرة، لافتاً إلى أنه لن تستطيع المرأة التى لم تصل إلى سن الـ45 سنة السفر لأداء العمرة دون وجود محرم.

"شعبان": تنظيم رحلات السياحة عبر البوابة

وقال عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن رحلات «السياحة والمهرجان والفعالية» للسعودية سيتم تنظيمها داخل البوابة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشروط يجب استيفاؤها للحصول على تلك التأشيرة.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للنقل الجوى هى التى ستحدد أعداد المعتمرين المصريين هذا العام، وذلك حتى لا تحدث أية تكدسات داخل المطارات المصرية أو السعودية خلال الموسم.