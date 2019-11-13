أعلنت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية، اليوم، مقتل 6 من ضباط وأفراد القوات المسلحة وإصابة آخرين؛ جراء استهداف صاروخي لأحد المواقع العسكرية بمحافظة مأرب.

وذكر بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن من بين القتلى ضباطا وأفرادا من القوات المسلحة، منهم العميد الركن سعيد الشماحي، ركن تدريب العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، والعميد الركن عبدالرقيب الصيادي، قائد المعسكر التدريبي، والعميد الركن نصر علي الصباحي.

وأكد البيان، على أن هذه الاستهدافات لن تثني الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية في الذود عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، وأنها ستبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية خيارات الشعب اليمني وتلبية تطلعاته لاستعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله الواعد والمضي بثبات حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة.

ودعت قيادة وزارة الدفاع، الشعب اليمني لمزيد من التلاحم والالتفاف حول القيادة الشرعية والقوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي؛ لمواصلة الكفاح والوقوف صفا واحداً في وجه المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية، وثمنت قيادة وزارة الدفاع مواقف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية لصد المؤامرات المتربصة بأمن اليمن والمنطقة.