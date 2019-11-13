مصادر: محافظ البحيرة يتوجه لموقع حريق خط البترول بإيتاي البارود

قالت مصادر بديوان محافظة البحيرة، إنّ اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم، في طريقه إلى موقع حادث اشتعال خط أنابيب بترول شركة "طنطا"، بمركز إيتاي البارود، وشدد على تضافر جميع الجهود للسيطرة على الحريق.

وكانت النيران اشتعلت بخط بترول تابع لشركة طنطا للبترول، يمر بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران.

وكانت الحماية المدنية بالبحيرة تلقت إخطارًا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة.

انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.