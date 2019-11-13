تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يوضح تجمع عدد كبير من المواطنين على أحد جانبي ترعة بمركز إيتاي البارود بالبحيرة مُلئت بالبنزين، بعد إقدام بعض اللصوص على كسر خط للمواد البترولية من أجل سرقته، مرددين "أول مرة نشوف خير في المواسير يا رجالة".

الواقعة أدت إلى انتشار كميات كبيرة من البنزين في الأرض الزراعية والترع المجاورة، ما جعل أعداد كبيرة من المواطنين تتهاف للحصول على البنزين بالترعة، وذلك قبل ساعات من اندلاع الحريق.

واشتعل الوقود المتسرب بطريقة ما بسبب عقب سيجارة، ما أدى إلى اندلاع النيران، وأسفر الحادث عن سقوط 7 قتلى و16مصابا حتى الآن.

وارتفع عدد ضحايا حادث اشتعال النار في خط أنابيب بترول، بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، إلى 7 حالات، بعد أن لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفى إيتاي البارود، متأثراً بجراحه التي كانت عبارة عن حروق متفرقة بالجسم.

وذكر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تفاصيل الحادث لـ"الوطن"، قائلا إنه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا حدث كسر وتسريب في الخط الخاص بنقل بنزين 95 من منطقة المكس بالإسكندرية إلى مسطرد بالقاهرة، ما أدى إلى تسريب البنزين بكميات كبيرة بترعة بقرية المواسير التابعة لمركز ومدينة إيتاي البارود، وتهافت أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على البنزين بالترعة.

وأضاف المحافظ أنّه أثناء ذلك وفي تمام الساعة السادسة، حدث اشتعال النيران بالترعة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وكان "آمنة" توجه إلى القرية المذكورة، وقرر رفع درجة الاستنفار القصوى، وتوجه كافة عناصر التعامل مع الهدف من حماية مدنية وإنقاذ بري وإسعاف ومعدات، وجرى إخماد الحريق بالكامل بعد 4 ساعات من الحريق، وحصر أعداد الضحايا والمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعرفه ملابسات الحادث.